مفاجأة - نجمة "سوبرمان" لم تمت ميتة طبيعية!

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فجّر الطبيب الشرعي لمقاطعة بارك في ولاية كولورادو الأميركية، مفاجأة من العيار الثقيل، كاشفاً أن الممثلة الأميركية مارغوت كيدر، الشهيرة بأدائها دور حبيبة "سوبرمان"، انتحرت في 13 ايار (مايو) بجرعة مخدرات زائدة مزجتها بالكحول.

وجاء تصريح الدكتور ريتشارد وود مخالفاً لما ذكرته وسائل الإعلام عن اسباب وفاة الممثلة عن عمر ناهز 69 عاماً، حين أعلنت الوكالات قبل 3 أشهر أنها توفيت بهدوء أثناء نومها في بيتها في ليفينغستون بولاية مونتانا.

وجاء في بيان مشترك من عائلة الممثلة ومكتب المحقق الجنائي، عبارة من عائلتها تناشد فيها "من يعانون من أمراض عقلية أو إدمان أو أفكار انتحارية طلب المشورة والعلاج"، مضيفين في معرض طلبهم احترام خصوصيتهم، أن "لن يتم إصدار المزيد من التفاصيل".