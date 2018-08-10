لماذا تركت الملكة إليزابيث أموالاً أكثر في وصيتها للأمير هاري من أخيه الأكبر ويليام؟

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الأميران ويليام وهاري هما، بطبيعة الحال، أميران، لذا لا تنقصهما الأموال أبداً. فهما يحصلان على المال من عدد من المصادر المختلفة وكان لكل منهما عمل مدفوع الأجر في الماضي. لكنهما حصلا على قسم كبير من ثروتهما عن طريق الميراث، حيث تركت لهما أمهما ديانا وجدتهما الكبرى المال في وصيتيهن، وفق صحيفة Mirror البريطانية.

لهذا تركت الملكة إليزابيث الأم أموالاً أكثر للأمير هاري..

في حين وزعت ثروة ديانا بالتساوي بينهما، قررت الملكة إليزابيث الأم، ترك أموال أكثر للأمير هاري من أخيه الأكبر. لكن لم يكن الأمر بسبب تفضيلها لهاري أو بسبب مشكلة غريبة بينها وبين ويليام، بل كان هناك سبب وجيه للغاية خلف هذا الأمر. قبل سنوات من موتها، أفادت التقارير بقيامها بإيداع قسم كبير من أموالها في صندوق ائتماني لكل أحفادها. وبحسب تقارير BBC، اقتسم هاري وويليام 14 مليون جنيه استرليني من هذا الصندوق، حيث حصل هاري على القسم الأكبر منها. عندما تموت الملكة إليزابيث ويصبح الأمير تشارلز ملكاً، سيصبح الأمير وليام دوق كامبريدج، أمير ويلز الجديد. مما يعني أنه سيحصل على دوقية كورنوال، وهي منطقة خاصة تسهم في تمويل النشاطات العامة والخيرية والخاصة لولي العهد. في المقابل، لن يحصل الأمير هاري على أي من هذا.

ماذا فعلوا بعد وفاة الملكة إليزابيث الأم؟

وبعد وفاة الملكة إليزابيث الأم أصدر قصر باكينغهام بياناً بالخطوط العريضة لوصيتها وذلك بعد المرور بالمحكمة العليا ومحاولة ابقائها سراً. ورثت ابنتها الملكة إليزابيث ثروتها التي قدرت قيمتها بـ 50 إلى 70 مليون جنيه استرليني في ذلك الوقت. ولم يكن مفروضاً على جلالتها دفع ضريبة الميراث على ثروتها. ضُمت العديد من قطع مجموعة الأعمال الفنية الخاصة بالملكة إليزابيث إلى المجموعة الملكية وقدمت للعرض في القصر، فيما انتقل الأمير تشارلز إلى منزلها، منزل كلارنس. وورد في تصريح صدر في ذلك الوقت: «تركت الملكة إليزابيث، الملكة إليزابيث الأم كل ثروتها (التي تتمثل بشكل أساسي في محتويات منازلها) للملكة. في وصيتها طلبت من الملكة تخصيص نصيب معين من الميراث لأعضاء طاقمها، وستخضع هذه الأنصبة لضريبة الميراث كالمعتاد.» وقررت الملكة أن أهم صور الملكة إليزابيث وأعمالها الفنية يجب أن تنقل إلى المجموعة الملكية. ستعرض بعض هذه القطع من مجموعة الملكة إليزابيث، والتي تضم أعمالاً لمونيه وناش وكارل فابرجيه. وستعرض في معرض الكنوز الملكية والذي من المقرر افتتاحه في معرض الملكة الجديد بقصر باكينغهام في 22 من مايو/أيار.