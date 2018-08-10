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اصطدام طائرة بأخرى في مطار أتاتورك.. وهذا ما حصل!

10
AUGUST
2018
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قال موقع "أيرونوتيك أونلاين"، الجمعة، إن طائرة دريملاينر "B787" تابعة للخطوط الملكية المغربية كانت متوجهة إلى مدينة الدار البيضاء، اصطدمت بأخرى تنتمي للخطوط التركية، بعد لحظات قليلة على وصولها من نيويورك.
 
وذكر المصدر أن الحادث وقع في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول التركية، وتسبب في أضرار للطائرتين، لكنه لم يخلف أي إصابات، مضيفا "وقع الاصطدام حين كانت الطائرة المغربية تسير على المدرج فيما كانت الطائرة التركية متوقفة".
 
وتم سحب الطائرتين إلى المصلحة التقنية لإجراء مزيد من التحقيقات.
 
فيما قال موقع "ليكونوميست" المغربي، إن الطائرة المغربية اصطدمت بالجهة الخلفية لطائرة تركية من نوع "بوينغ B777"، مشيرة إلى أن أسباب وقوع الحادث ما تزال مجهولة.
 
هذا وشهد مطار أتاتورك بإسطنبول اصطدامات عديدة على المدرج، خلال الأشهر الماضية، آخرها حادث وقع بين طائرة إسبانية من نوع A330 وأخرى تركية.
 
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