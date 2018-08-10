living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترامب.. آخر رئيس أميركي؟

10
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
من المقرر عرض فيلم للمخرج الأميركي الشهير مايكل مور حول الرئيس دونالد ترامب للمرة الأولى في مهرجان تورنتو السينمائي قبل عرضه بدور العرض في 21 سبتمبر / أيلول المقبل.
 
كشف مور النقاب عن الإطلالة الأولى للوثائقي الخميس عبر إعلان تشويقي بث على الإنترنت.
 
ويحمل الوثائقي عنوانا محرفا لفيلمه عن الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش لعام 2004 والذي كان بعنوان "فهرنهايت 9/11" والذي أصبح الوثائقي الأعلى إيرادات إذ حقق 222.4 مليون دولار على مستوى العالم.
 
يشير تاريخ الوثائقي الجديد، والذي يحمل العنوان "فهرنهايت 11/9"، إلى تاريخ إعلان فوز ترامب بانتخابات عام 2016، وهو التاسع من نوفمبر / تشرين ثان.
 
في الإعلان التشويقي، وصف مور ترامب ب"آخر رئيس للولايات المتحدة".
 
كان "فهرنهايت 11/9" توزيع شركة "واينستين" في البداية ولكنه حاليا توزيع شركة "برياركليف انترتينمينت" التي أسسها توم أورتنبيرغ.
 
من المقرر عرض "فهرنهايت 11/9" لأول مرة في تورنتو في 6 سبتمبر / أيلول المقبل.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout