ترامب.. آخر رئيس أميركي؟

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من المقرر عرض فيلم للمخرج الأميركي الشهير مايكل مور حول الرئيس دونالد ترامب للمرة الأولى في مهرجان تورنتو السينمائي قبل عرضه بدور العرض في 21 سبتمبر / أيلول المقبل.

كشف مور النقاب عن الإطلالة الأولى للوثائقي الخميس عبر إعلان تشويقي بث على الإنترنت.

ويحمل الوثائقي عنوانا محرفا لفيلمه عن الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش لعام 2004 والذي كان بعنوان "فهرنهايت 9/11" والذي أصبح الوثائقي الأعلى إيرادات إذ حقق 222.4 مليون دولار على مستوى العالم.

يشير تاريخ الوثائقي الجديد، والذي يحمل العنوان "فهرنهايت 11/9"، إلى تاريخ إعلان فوز ترامب بانتخابات عام 2016، وهو التاسع من نوفمبر / تشرين ثان.

في الإعلان التشويقي، وصف مور ترامب ب"آخر رئيس للولايات المتحدة".

كان "فهرنهايت 11/9" توزيع شركة "واينستين" في البداية ولكنه حاليا توزيع شركة "برياركليف انترتينمينت" التي أسسها توم أورتنبيرغ.

من المقرر عرض "فهرنهايت 11/9" لأول مرة في تورنتو في 6 سبتمبر / أيلول المقبل.