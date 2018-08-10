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جراد البحر يهدد ألمانيا

10
AUGUST
2018
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قال خبير أحياء مائية إن جراد البحر يتكاثر بسرعة ويشكل خطرا على الحياة بالمياه العذبة في ألمانيا.
ويعود موطن جراد البحر إلى أميركا الشمالية ولم يتضح حتى الآن كيف وصل إلى ألمانيا.
 
وقال الأستاذ الجامعي أندرياس مارتنز رئيس معهد علم الأحياء بجامعة كارلسروهه إن جراد البحر وصل إلى ألمانيا قبل 25 عاما وانتشر بكثافة منذ ذلك الحين في عدة مناطق منها أعالي نهر الراين.
 
وقال مارتنز "إنه خطير هنا على وجه الخصوص نظرا لقدرته على السير على الأرض ودخول مناطق مائية أصغر لها أهمية للكائنات البرمائية".
 
وأوضح "بمجرد دخوله برك المياه يتكاثر بسرعة وعندما يحقق هذا الانتشار الكبير لا تجد شيئا آخر في المياه سوى هذا الكائن".
 
ومنذ نحو عامين، يلحق جراد البحر ضررا بالنظام البيئي في إحدى البقاع المائية بمدينة راينشتاتن في جنوب غرب ألمانيا. وقال الخبير الألماني إن أعداده تزداد هناك متوقعا انتشارا أكبر في العام المقبل.
 
وأضاف مارتنز "ثم لن تجد شيئا بعد ذلك. لن تجد نباتات مائية. لا شيء. ستجد فقط مياها عكرة".
 
وقال مارتنز إنه وزملاءه يحاولون حل المشكلة بوسائل منها وضع جذوع أشجار في قاع المياه حتى لا يتمكن الجراد من عبورها بينما تستطيع البرلمانيات اجتيازها.
 
وأضاف "الأهم أننا نحتاج لإخراج الإناث من المياه حتى نمنعها من التكاثر في العام المقبل".
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