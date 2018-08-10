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إسرائيل وحماس تتفقان على التهدئة في غزة

10
AUGUST
2018
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ذكر مسؤولان فلسطينيان أن حركة حماس وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق حول التهدئة في قطاع غزة لإنهاء التصعيد على الحدود.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول مطلع على سير المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية، قوله إن سريان التهدئة يبدأ مساء اليوم الخميس اعتبارا من الساعة 20:45 بتوقيت غرينيتش.

من جهة أخرى، ذكر مصدر مطلع لوكالة "معا" أن مصر نجحت في إقناع أطراف الأزمة بالالتزام بوقف إطلاق النار يبدأ مع منتصف الليل، وتتوقف بموجبه أعمال القصف الإسرائيلية وإطلاق الصواريخ من قبل الفصائل الفلسطينية.

وأشار المصدر إلى أن وقف إطلاق النار هو الثالث من نوعه الذي يجري التوصل اليه خلال اليوم بعد فشل الالتزام بالاتفاق الذي كان مقررا في الرابعة عصرا.

ويأتي ذلك في أعقاب تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وإطلاق الصواريخ من القطاع اليوم الخميس، بعد أن قصف الطيران الإسرائيلي أكثر من 150 موقعا في غزة الليلة الماضية، ردا على إطلاق عشرات الصواريخ من القطاع.

وأسفر تبادل الضربات عن إصابة 18 فلسطينيا بجروح اليوم الخميس، بالإضافة إلى مقتل عدد من الفلسطينيين أمس الأربعاء ووقوع إصابات داخل إسرائيل جراء القصف الصاروخي.

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