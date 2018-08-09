living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كوريا الشمالية تنتقد أمريكا بسبب تشديد العقوبات

9
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اتهمت كوريا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، بالسعي لفرض عقوبات دولية، رغم بوادر حسن النية من جانبها، محذرة من احتمال توقف التقدم في نزع السلاح النووي، إذا واصلت واشنطن "نفس التصرفات القديمة".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان أذاعته "وكالة الأنباء المركزية الكورية"، إن بيونغ يانغ لا تزال ترغب في تنفيذ اتفاق عام جرى التوصل إليه، خلال القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في سنغافورة، خلال يونيو/ حزيران الماضي، بحسب وكالة "رويترز".
وتعهد الطرفان بالعمل من أجل نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، لكنهما يواجهان مصاعب منذ ذلك الحين في التوصل لاتفاق يحقق هذا الهدف، في ظل إصرار الولايات المتحدة على استمرار العقوبات.
جاء البيان بعد تصريحات لدبلوماسيين أمريكيين كبار، الأسبوع الجاري، شددوا خلالها على ضرورة اتخاذ بيونغ يانغ خطوات إضافية، باتجاه نزع السلاح النووي.

وجاءت التصريحات عقب خلاف بين وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ونظيره الكوري الشمالي، ري يونغ هو، على هامش منتدى إقليمي في سنغافورة، الأسبوع الماضي.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، اليوم الخميس، أن بيونغ يانغ أوقفت التجارب الصاروخية والنووية، وأعقب ذلك "تفكيك موقع للتجارب النووية، ومع ذلك لا تزال الولايات المتحدة مصرة على ‭‬‬نزع السلاح النووي أو لا‭‬‬".
وأضافت الوزارة أن كوريا الشمالية أعادت رغم ذلك رفات جنود أمريكيين قتلوا في الحرب الكورية، التي دارت رحاها بين عامي 1950 و1953.
وتابعت أن الولايات المتحدة "ردت بالتحريض على فرض عقوبات دولية والضغط على كوريا الشمالية"، مشيرة إلى أن واشنطن تسعى لاختلاق ذريعة لتشديد العقوبات على البلاد. ولم يتسن الوصول لمسؤولين في البيت الأبيض، أو بوزارة الخارجية للتعليق.

واتهمت كوريا الشمالية، مسؤولين أمريكيين، رفيعي المستوى، لم تذكر أسماءهم "بالعمل على غير رغبة الرئيس ترامب"، من خلال "توجيه مزاعم لا أساس لها ضدنا، والقيام بمحاولات مستميتة لزيادة الضغوط والعقوبات الدولية".
وكانت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، قالت، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة "لا ترغب في الانتظار طويلا"، حتى تتخذ كوريا الشمالية خطوات على طريق نزع السلاح النووي.
وأضافت لصحفيين يرافقونها في زيارة إلى كولومبيا "الكرة في ملعب كوريا الشمالية".كما قال، جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن كوريا الشمالية لم تتخذ الخطوات الضرورية لنزع السلاح النووي.

وزار وزير خارجية كوريا الشمالية، إيران، هذا الأسبوع، حيث أبلغه الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بأن الولايات المتحدة ليست جديرة بالثقة، بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران، عام 2015.

المصدر: سبوتنيك

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout