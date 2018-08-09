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بالفيديو - إعصار ناري يمتد من الأرض للسماء في مشهد نادر.. كاميرا لرجل إطفاء وثَّقت الحدث

9
AUGUST
2018
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أظهرت مقطع فيديو نُشر، أمس الأربعاء 8 أغسطس/آب 2018، مشهداً غير مألوف يظهر إعصاراً من النار يرتفع من الأرض بشكل واضح، في ميدلاندز بإنكلترا.
 
ووقع هذا المشهد عندما كان فريق من رجال الإطفاء يكافحون من أجل إطفاء حريق كان مشتعلاً عند أحد المصانع، وفوجئوا بحدوث هذه الظاهرة. ويُظهر مقطع الفيديو عموداً شاهقاً من النار يصل «إلى السماء»، فيما يتصاعد الدخان الأسود من بِركة من النيران في مصنع للبلاستيك، حيث اندلع الحريق حوالي الساعة الواحدة والنصف صباح الثلاثاء 7 أغسطس/آب.
 
وشاركت خدمة الإطفاء والإنقاذ في Leicestershire، شريط الفيديو على فيسبوك، قائلة: «ظهر إعصار النار عندما دخل الهواء البارد الجزء العلوي من الهواء الساخن، مسبباً دوامة شبيهة بكيفية تشكل الإعصار».
 
وتسبب الحريق في أضرار واسعة النطاق في المنشأة، وانتشر إلى مبنى موقع صغير وعدد من شاحنات الرفع، وفقاً لخدمة الإطفاء والإنقاذ. ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، ولكن الدخان الهائل كان مرئياً إلى وسط مدينة نوتنغهام، على بعد 25 ميلاً. ويعد الإعصار الناري أحد أنواع الأعاصير التي تحدث بشكل نادر في أنحاء متفرقة من العالم.
 
ويحدث عندما تجتمع حركة الرياح على شكل دوامات مع وجود ألسنة اللهب على الأرض، بحيث تتكون دوامة نارية عمودية، حيث إن العديد يسمّون هذه الظاهرة باسم شياطين النار.
 
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