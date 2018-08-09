living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

في أستراليا.. قتل الحيوان الوطني "هو الحل"

9
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في محاولة لاحتواء أزمة الجفاف القاسية التي تضرب إستراليا، منحت السلطات مزارعين حق إطلاق الرصاص على حيوان يعبتر رمزا وطنيا للبلاد.
وتواجه نيو ساوث ويلز، أكبر ولاية في أستراليا من حيث عدد السكان، أشد موجة جفاف منذ عام 1965، وفق ما أوردت "سكاي نيوز"، الخميس.
 
وسجلت السلطات هطول أقل من 10 مم من الأمطار الشهر الماضي، في مناطق غرب وشمال غرب ووسط البلاد، في حين كان شهر يوليو الماضي الأكثر جفافا على الإطلاق في مناطق وسطى غربي البلاد.
 
وذكرت الحكومة الأسترالية أن 100% من أراضيها التي تبلغ قرابة 800 ألف كيلومتر تعاني الجفاف.
 
وكان لهذه الظروف تأثير مدمر على المزارعين الذين باتت مساحة المراعي المخصصة لماشيتهم أقل.
 
والشهر الماضي تفاقم الأمر كثيرا، إذ بدأ الآلاف من حيوانات الكنغر في الوصول إلى محيط مدينة نيو ساوث ويلز بحثا عن الطعام وأصبحت تنافس الماشية في طعامها.
 
وخرج الكنغر من مكان وجوده في المناطق البرية بعد شتاء طغى عليه الجفاف الشديد.
 
وقال رئيس جمعية صناعة الأعلاف الأسترالية، فرانك مكاري، في تصريحات صحفية: لا يوجد شيء تقريبا في نيو ساوث ويلز، كما أن المراعي تقل بسرعة في جنوب فيكتوريا".
 
وسعت الحكومة المحلية، من جانبها، للتخفيف من حدة الأزمة، إذ منحت المزارعين مبلغ مليار دولار على شكل مساعدات، كما منحتهم الحق في إطلاق النار على حيوان الكنغر بعدد أكبر، حتى تكون هناك منافسة أقل على المراعي.
 
ويستلزم قتل الكنغر تقديم طلب عبر الإنترنت للحصول على ترخيص يتيح إطلاق النار عليه.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout