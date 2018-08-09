في أستراليا.. قتل الحيوان الوطني "هو الحل"

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في محاولة لاحتواء أزمة الجفاف القاسية التي تضرب إستراليا، منحت السلطات مزارعين حق إطلاق الرصاص على حيوان يعبتر رمزا وطنيا للبلاد.

وتواجه نيو ساوث ويلز، أكبر ولاية في أستراليا من حيث عدد السكان، أشد موجة جفاف منذ عام 1965، وفق ما أوردت "سكاي نيوز"، الخميس.

وسجلت السلطات هطول أقل من 10 مم من الأمطار الشهر الماضي، في مناطق غرب وشمال غرب ووسط البلاد، في حين كان شهر يوليو الماضي الأكثر جفافا على الإطلاق في مناطق وسطى غربي البلاد.

وذكرت الحكومة الأسترالية أن 100% من أراضيها التي تبلغ قرابة 800 ألف كيلومتر تعاني الجفاف.

وكان لهذه الظروف تأثير مدمر على المزارعين الذين باتت مساحة المراعي المخصصة لماشيتهم أقل.

والشهر الماضي تفاقم الأمر كثيرا، إذ بدأ الآلاف من حيوانات الكنغر في الوصول إلى محيط مدينة نيو ساوث ويلز بحثا عن الطعام وأصبحت تنافس الماشية في طعامها.

وخرج الكنغر من مكان وجوده في المناطق البرية بعد شتاء طغى عليه الجفاف الشديد.

وقال رئيس جمعية صناعة الأعلاف الأسترالية، فرانك مكاري، في تصريحات صحفية: لا يوجد شيء تقريبا في نيو ساوث ويلز، كما أن المراعي تقل بسرعة في جنوب فيكتوريا".

وسعت الحكومة المحلية، من جانبها، للتخفيف من حدة الأزمة، إذ منحت المزارعين مبلغ مليار دولار على شكل مساعدات، كما منحتهم الحق في إطلاق النار على حيوان الكنغر بعدد أكبر، حتى تكون هناك منافسة أقل على المراعي.

ويستلزم قتل الكنغر تقديم طلب عبر الإنترنت للحصول على ترخيص يتيح إطلاق النار عليه.