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تسريبات تكشف عن مقترحات بومبيو لكوريا الشمالية

8
AUGUST
2018
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كشفت تسريبات نقلها موقع "Vox" الإعلامي الأمريكي أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اقترح على كوريا الشمالية خطة بشأن نزع سلاحها النووي، لكن بيونغ يانغ رفضتها مرارا.

ونقل الموقع عن مصدرين، قال إنهما مطلعان على سير المباحثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، أن الخطة كانت تنص على تسليم كوريا الشمالية ما بين 60 و70 بالمئة من رؤوسها النووية للولايات المتحدة أو دولة ثالثة، خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أشهر.

وأشار المصدران إلى أنه من غير الواضح ما هي التنازلات التي عرضتها الولايات المتحدة مقابل ذلك، إن كانت عرضتها أصلا، غير تخفيف العقوبات أو شطب كوريا الشمالية من القائمة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب.

وذكر المصدران أن بومبيو طرح هذه الخطة مرات عديدة خلال الشهرين الأخيرين، لكن فريق التفاوض لكوريا الشمالية، الذي يقوده نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري كيم يونغ تشول، رفض هذه الخطة.

يشار إلى أن كوريا الشمالية لم تكشف عن عدد الرؤوس النووية الموجودة لديها، وقال مصدر لموقع "Vox" في هذا الصدد، أنه كان أحد أهداف المفاوضات مع بيونغ يانغ في المرحلة الحالية إقناع المسؤولين الكوريين بالكشف عنها، فيما تشير تقديرات الخبراء الأمريكيين إلى أن كوريا الشمالية تمتلك نحو 65 رأسا نوويا.

وكان مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون قد أعرب عن عدم رضاه عن سير تنفيذ ما اتفق عليه الرئيس دونالد ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال القمة في سنغافورة يوم 12 يونيو الماضي.

وتشير تقارير إعلامية إلى تعثر المفاوضات الأمريكية – الكورية الشمالية حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة.

روسيا اليوم
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