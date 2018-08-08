لهذا السبب الصين ترفض عرض فيلم لوالت ديزني عن "الدب ويني"

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قال مصدر مطلع، الثلاثاء، إن السلطات الصينية رفضت طلب شركة والت ديزني عرض فيلم (كريستوفر روبن)، الذي يجسد شخصية الدب ويني ذا بوه، العاشق للعسل.

ولم يُعرف بعد سبب رفض بكين عرض هذا الفيلم. وقال المصدر إن السلطات الصينية لا تعطي أسبابا لاستديوهات هوليوود عندما ترفض عرض أفلامها.

وفرضت الحكومة في بكين رقابة على صور (ويني ذا بوه) على الإنترنت، بعد أن شبهه بعض المعارضين بالرئيس شي جين بينغ، واستخدموه شخصية الدب الشهيرة رمزا للمقاومة.

وتفرض أيضا الصين، ثاني أكبر سوق للأفلام في العالم، قيودا على عدد الأفلام الأجنبية التي تسمح بعرضها، بحيث لا تتجاوز 34 فيلما سنويا.

وتفضل الصين عادة أفلام الحركة ذات الشعبية الكبيرة، مثل (أفينجرز:انفنيتي وور) و(بلاك بانثر).