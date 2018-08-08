أكثر من سبعين ألف مشرد جراء الزلزال في اندونيسيا

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بات أكثر من سبعين الف شخص مشردين وينامون في ملاجئ هشة وسط نقص في الطعام ومياه الشرب والأدوية بعد ثلاثة أيام على الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك الاندونيسية، وفق ما أفادت السلطات.

وأدى الزلزال بقوة 6,9 درجات الذي وقع مساء الأحد إلى مقتل ما لا يقل عن 105 اندونيسيا بحسب حصيلة رسمية، مثيرا مشاهد ذعر بين السكان والسياح، بعد اسبوع على زلزال أول أوقع 17 قتيلا على الأقل في هذه الجزيرة البركانية التي يرتادها السياح بسبب شواطئها.

كما تسبب الزلزال بإصابة 236 شخصا بجروح خطرة إضافة إلى تضرر عشرات آلاف المنازل، بحسب السلطات التي أفادت عن نقص في الطواقم الطبية والمواد الأساسية.