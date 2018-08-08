living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

«الأرض الموقدة»

8
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لندن - مراد مراد-

حذرت مجموعة من علماء المناخ من ان تكون الأرض قد اصبحت سجينة في قفص ظاهرة الاحتباس الحراري، واصبح من المستحيل خروجها منه. اي بمعنى آخر انه مهما حاولت الحكومات والشعوب خلال الفترة المقبلة خفض الانبعاثات الدفيئة فإن هذا لم يعد ينفع في تفادي تحول الكوكب الى كتلة حرارتها الطبيعية اعلى ب3 او 4 درجات من المتوسط المسجل الآن.

واوضح العلماء الذين نشروا دراستهم في مجلة «وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم» (بناس) تحت عنوان «الأرض الموقدة» (هوتهاوس ارث) ان اهداف اتفاقية باريس الموقعة عام 2015 بشأن تغير المناخ التي تنص على الحفاظ على الزيادة في متوسط درجات الحرارة العالمية على مستوى أقل من درجتين مئويتين، قد لا تكون كافية لوقف آليات مناخية اصبحت تتكرر في الآونة الأخيرة مثل ذوبان التربة الصقيعية ويباس الغابات المطيرة، وكلها عوامل تؤدي إلى إطلاق المزيد من الكربون في الغلاف الجوي.

ووفق الدراسة ان الوضع القائم يتوقع ان يستمر مما سيؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب ب3 درجات اضافية او 4، لأن إطلاق كميات هائلة من الغازات الدفيئة من شأنه التسبب في ذوبان القمم الجليدية وارتفاع مستويات البحار بما يصل إلى 60 مترا. وتوقع الباحثون ان هذا السيناريو الخطير قد يبدأ خلال العقود القليلة المقبلة.

وقام العلماء بالتدقيق في ابحاث سابقة حول الآليات الطبيعية التي تساعد على إبطاء وتيرة الاحترار العالمي عن طريق تخزين الكربون في الأرض أو المحيط. فوجدوا ان هذه الآليات يمكن أن تصل إلى نقطة تحول وتبدأ في إطلاق هذا الكربون مرة أخرى في الغلاف الجوي. كما حددوا خطر حدوث «سلسلة من الردود المرتدة»، بما في ذلك التغيرات في دوران المحيطات وفقدان جليد البحار القطبية، وكلها احداث يمكن أن تتضافر لرفع درجة حرارة الكوكب.

وقال الباحث يوهان روكستروم من جامعة ستوكهولم "يمكن لعناصر التحول هذه أن تتصرف كصف من الدومينو. بمجرد دفع أحدها، يدفع الأرض باتجاه آخر. وقد يكون من الصعب أو المستحيل إيقاف صف كامل من الدومينو من الانهيار. لذا نتوقع ان تصبح عدة اماكن على الأرض غير صالحة للحياة.

وفي ظل هذا السيناريو، يمكن أن يستقر المناخ بمتوسط عالمي يبلغ 4 او 5 درجات مئوية فوق المستويات الحالية التي تبلغ درجة واحدة فقط فوق المستوى الطبيعي. وإذا حدث ذلك، فستتوقف المحاصيل الرزاعية عن النمو على مساحات شاسعة من الأرض، وسيصبح هناك عشرات وربما مئات الملايين من اللاجئين المناخيين الذي سيضطرون الى هجرة بلدانهم لأن بقاءهم فيها معناه الموت المحتوم.

المستقبل
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout