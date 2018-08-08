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لندن - مراد مراد-

حذرت مجموعة من علماء المناخ من ان تكون الأرض قد اصبحت سجينة في قفص ظاهرة الاحتباس الحراري، واصبح من المستحيل خروجها منه. اي بمعنى آخر انه مهما حاولت الحكومات والشعوب خلال الفترة المقبلة خفض الانبعاثات الدفيئة فإن هذا لم يعد ينفع في تفادي تحول الكوكب الى كتلة حرارتها الطبيعية اعلى ب3 او 4 درجات من المتوسط المسجل الآن.

واوضح العلماء الذين نشروا دراستهم في مجلة «وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم» (بناس) تحت عنوان «الأرض الموقدة» (هوتهاوس ارث) ان اهداف اتفاقية باريس الموقعة عام 2015 بشأن تغير المناخ التي تنص على الحفاظ على الزيادة في متوسط درجات الحرارة العالمية على مستوى أقل من درجتين مئويتين، قد لا تكون كافية لوقف آليات مناخية اصبحت تتكرر في الآونة الأخيرة مثل ذوبان التربة الصقيعية ويباس الغابات المطيرة، وكلها عوامل تؤدي إلى إطلاق المزيد من الكربون في الغلاف الجوي.

ووفق الدراسة ان الوضع القائم يتوقع ان يستمر مما سيؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب ب3 درجات اضافية او 4، لأن إطلاق كميات هائلة من الغازات الدفيئة من شأنه التسبب في ذوبان القمم الجليدية وارتفاع مستويات البحار بما يصل إلى 60 مترا. وتوقع الباحثون ان هذا السيناريو الخطير قد يبدأ خلال العقود القليلة المقبلة.

وقام العلماء بالتدقيق في ابحاث سابقة حول الآليات الطبيعية التي تساعد على إبطاء وتيرة الاحترار العالمي عن طريق تخزين الكربون في الأرض أو المحيط. فوجدوا ان هذه الآليات يمكن أن تصل إلى نقطة تحول وتبدأ في إطلاق هذا الكربون مرة أخرى في الغلاف الجوي. كما حددوا خطر حدوث «سلسلة من الردود المرتدة»، بما في ذلك التغيرات في دوران المحيطات وفقدان جليد البحار القطبية، وكلها احداث يمكن أن تتضافر لرفع درجة حرارة الكوكب.

وقال الباحث يوهان روكستروم من جامعة ستوكهولم "يمكن لعناصر التحول هذه أن تتصرف كصف من الدومينو. بمجرد دفع أحدها، يدفع الأرض باتجاه آخر. وقد يكون من الصعب أو المستحيل إيقاف صف كامل من الدومينو من الانهيار. لذا نتوقع ان تصبح عدة اماكن على الأرض غير صالحة للحياة.

وفي ظل هذا السيناريو، يمكن أن يستقر المناخ بمتوسط عالمي يبلغ 4 او 5 درجات مئوية فوق المستويات الحالية التي تبلغ درجة واحدة فقط فوق المستوى الطبيعي. وإذا حدث ذلك، فستتوقف المحاصيل الرزاعية عن النمو على مساحات شاسعة من الأرض، وسيصبح هناك عشرات وربما مئات الملايين من اللاجئين المناخيين الذي سيضطرون الى هجرة بلدانهم لأن بقاءهم فيها معناه الموت المحتوم.