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سوري يتعرى ويمارس العادة السرية في وسيلة للنقل العام !

7
AUGUST
2018
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أصدرت محكمة مدينة أوغسبورغ الألمانية حكما بالسجن لثلاثة أعوام بحق لاجئ سوري عمره 32 عاما بعد ادانته بالقيام بالتعري وممارسة العادة السرية في وسائل المواصلات العامة أمام الفتيات. 

وكان الشاب السوري قد قام بإظهار أعضائه التناسلية لفتيات بلغت أصغرهن العاشرة من العمر عدة مرات في وسائل النقل العام، وفي احدى المرات قام بلمس طفلة عمرها 12 عاما.

وسجلت اغلب الحالات في شهر كانون الأول عام 2017 وتمكنت الشرطة من القبض على الشاب بعد ان تعرفت عليه فتاتان. 

وقررت المحكمة بقاء الشاب في السجن الاحتياطي الذي بقي فيه منذ اعتقاله نهاية عام 2017 حتى يصبح الحكم بحقه نافذا نظرا لإمكانية قيامه بتكرار افعاله في حال اخلاء سبيله.

Al-Jadeed
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