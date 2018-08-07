أميرة بريطانية تنشر صورة سريّة وتتسبب بورطة في القصر الملكي

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كشفت الأميرة البريطانية يوجيني ابنة دوق يورك في حديث صحافي لها، أنها وقعت في ورطة ملكية ما زالت تدفع ثمنها حتى يومنا هذا.

فقد قامت الأميرة البالغة من العمر 28 عاماً بنشر صورة على حسابها الخاص على انستغرام تكشف عن طريق الخطأ أحد الأقسام السريّة من قصر باكينغهام.

وتشرح يوجيني أنها التقطت صورة لوالدها وهو يقف مرتدياً زيّه العسكري في أحد ممرات القصر، أثناء الإحتفال بعيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية الـ 92 في تموز الماضي.

وأضافت انها واجهت بعض المتابع بسبب نشرها الصورة لمتابعيها الـبالغ عددهم 300 ألفاً، كون هذا الممرّ في القصر محظور على الجمهور.