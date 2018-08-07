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رياح سرعتها 120 كيلومترا في الساعة.. الاعصار "جون" يزور المكسيك

7
AUGUST
2018
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قال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن الإعصار جون تشكل في المحيط الهادي قبالة ساحل المكسيك أمس الاثنين لكن من المتوقع أن يتحرك بمحاذاة الساحل قبل أن يمضي مبتعدا في المحيط الهادئ في وقت لاحق هذا الأسبوع.
 
وتصاحب الإعصار رياح سرعتها القصوى 120 كيلومترا في الساعة ومن المتوقع أن يزداد قوة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.
 
ولا يوجد في الوقت الراهن أي تحذيرات سارية بشأن الإعصار.
 
وكان الإعصار جون على بعد 515 كيلومترا جنوب غربي مانزانيلو بالمكسيك وعلى بعد 790 كيلومترا جنوب شرقي طرف ولاية"باخا كاليفورنيا" المكسيكية الجنوبي في الساعة التاسعة ليلا بتوقيت غرينتش.
 
ويتحرك في اتجاه الشمال بسرعة 13 كيلومترا في الساعة.
 
وقال المركز الوطني للأعاصير "من المتوقع أن يبدأ ارتفاع الأمواج الناجم عن الإعصار جون في التأثير على سواحل جنوب غرب المكسيك والجزء الجنوبي من شبه جزيرة باخا كاليفورنيا خلال اليوم التالي أو نحو ذلك".
 
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