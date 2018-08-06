ترمب: ابني التقى محامية روسية للحصول على معلومات عن كلينتون

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أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن ابنه البكر التقى محامية روسية في برج ترمب عام 2016 "للحصول على معلومات عن منافسته" لكنه اعتبر أن ذلك "مشروع تماما".

وذلك هو الاعتراف الأكثر صراحة من قبل ترمب بأن الدافع للقاء الذي حصل في يونيو/حزيران 2016 كان الحصول على معلومات من شأنها الاضرار بهيلاري كلينتون، منافسته الديموقراطية في السباق الرئاسي.

وفي تغريدة على تويتر، الأحد، كرر ترمب أنه لم يكن حينها على علم باللقاء بين نجله دونالد جونيور والمحامية ناتاليا فيسيلنيتسكايا المرتبطة بالكرملين، وهو ما كان أعلنه مرارا.

وكتب ترمب على تويتر "كان الهدف من اللقاء الحصول على معلومات عن منافس، وهو أمر مشروع تماما ويمارس طوال الوقت في السياسة ولم يؤد الى أي شيء. لم أكن على علم به".

وتوسّع المحقق الخاص روبرت مولر بالتحقيق في الاجتماع. وينظر مولر في احتمال حصول تواطؤ بين أفراد في حملة ترمب مع روسيا لترجيح كفة فوز المرشح الجمهوري في الانتخابات.

وجاءت تغريدة ترمب حول اللقاء ضمن سلسلة تغريدات انتقد فيها مولر واصفا التحقيق الذي يجريه بأنه "حملة الملاحقات الأكثر انحيازا في تاريخ بلادنا"، يتخللها "فساد وأكاذيب".

والأحد أوردت صحيفة "واشنطن بوست" أن الرئيس يخفي اكتئابه من احتمال أن يكون دونالد جونيور ابنه قد عرض نفسه للمساءلة القضائية بلقائه مع فيسيلنيتسكايا.

ووصف ترمب التقرير بأنه "مفبرك بالكامل".

وتولى ترتيب الاجتماع في برج ترمب منتج للأعمال الموسيقية يدعى روب غولدستون اتصل بدونالد جونيور وأبلغه بأنه لديه "وثائق رسمية ومعلومات تسمح بإدانة هيلاري وتعاملاتها مع روسيا وقد تكون مفيدة لوالدك".

ورد دونالد جونيور "يعجبني ذلك" وقبل الدعوة.

وانتشرت الأخبار عن اللقاء الذي حضره صهر ترمب جاريد كوشنر ومدير حملته حينها بول مانافورت في يوليو/ تموز 2017.

وكان دونالد جونيور أعلن لصحيفة "نيويورك تايمز" في يوليو/تموز 2017 أن الاجتماع تركز بشكل خاص على تبني أمريكيين لأطفال روس.

ولاحقا أقر دونالد جونيور بأنه وافق على لقاء فيسيلنيتسكايا على أمل الحصول على معلومات تضر بكلينتون، لكنه قال إن اللقاء لم يُفضِ الى أي شيء.

وأعلنت الصحيفة أن الرئيس هو من أملى هذا البيان، وهو ما نفاه محامو الرئيس.

لكنهم عكسوا توجههم في مذكرة وجهوها إلى مولر أعلنوا فيها أن الرئيس هو من أملى البيان الذي لم يشر إلى السعي للحصول على معلومات تضر بكلينتون.

وأوردت الصحية أن المحامين وصفوا البيان بأنه "مقتضب لكن دقيق".

ولدى سؤاله الأحد عما دفعه لنفي تدخل الرئيس قال محامي ترامب جاي سيكولو لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية "كانت معلوماتي مغلوطة حينها".

وتابع المحامي "لقد ارتكبت خطأ في تصريحي. هذه الأمور تحصل عندما تكون أمام قضايا كهذه".

ويقول محامو ترمب إن اللقاء في ذاته لا يخرق أي قانون.

والأحد قال سيكولو إن "السؤال المطروح هو كيف يكون ذلك غير مشروع؟"، متسائلا "أي قانون، أو نظام، أو قواعد تم خرقها؟".