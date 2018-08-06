living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

زيجة من إرث 11 سبتمبر.. نجل بن لادن وابنة عطا

6
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
برغم مرور 17 عاما على أحداث 11 سبتمبر، لا تزال أصداء الحادث الإرهابي، الذي غير وجه العالم، تلقي بظلالها، مع عودة عائلات منفذي الهجمات إلى الواجهة من جديد.
وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الأحد، أن حمزة أسامة بن لادن نجل زعيم تنظيم القاعدة تزوج من ابنة المصري محمد عطا قائد الهجوم على مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك.
 
وأكد الأخوة غير الأشقاء لأسامة بن لادن خبر الزواج. وقال أحمد وحسن العطاس إنهما يعتقدان أن حمزة تولى منصبا كبيرا داخل تنظيم القاعدة، وأنه يهدف إلى الثأر لوالده الذي قتلته قوات أميركية في 2011، في باكستان، منذ 7 سنوات.
 
وقال أحمد العطاس: "لقد سمعنا أنه تزوج من ابنة محمد عطا، لسنا متأكدين من مكانه، لكن يمكن أن يكون أفغانستان".
 
وحمزة بن لادن هو ابن خيرية صابر إحدى زوجات أسامة بن لادن الثلاثة، التي لا تزال على قيد الحياة. وكانت خيرية تعيش مع زوجها في مجمع في أبوت آباد حيث لقي مصرعه.
 
ومنذ ذلك الحين، ينظر إلى حمزة باعتباره نائب زعيم الجماعة الإرهابية الحالي، أيمن الظواهري، وأنه يحفز أتباعه للأخذ بثأر أبيه وأخيه خالد الذي قتل أيضا في الغارة الأميركية على أبوت آباد.
 
وبحسب الصحيفة البريطانية، يبدو أن زواج حمزة من ابنة عطا يؤكد أن "المرتبطين" بأحداث 11 سبتمبر ما زالوا يشكلون المحور المركزي لتنظيم القاعدة، وأن المنظمة نفسها لا تزال إرثا لأسامة بن لادن.
 
وتشير الرسائل، التي يزعم أن أسامة بن لادن كتبها، وصودرت من المجمع الذي قتل فيه، أنه كان يعد حمزة ليحل محله، للانتقام من مقتل أخيه سعد الذي قُتل في غارة بطائرة بدون طيار في أفغانستان في عام 2009.
 
وفي المقابل، لم تؤكد أسرة محمد عطا خبر زواج ابنته من نجل بن لادن، إذ كان والد عطا نفى مرارا مشاركة ابنه في أحداث 11 سبتمبر، وقال إن محمد تحدث إليه هاتفيا بعد يوم من أحداث 11 سبتمبر.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout