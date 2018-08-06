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الأرض على موعد مع ظاهرة خلابة.. أفضل منطقة لمشاهدتها ومتى؟

6
AUGUST
2018
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كشف عالم النيازك في وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، بيل كوك، أن منتصف شهر أغسطس الجاري سيشهد ظاهرة خلابة، تعرف باسم "زخة شهب" أو "الانهمار النيزيكي".
 
ونقل موقع "سبايس" عن كوك قوله إن المشاهدين سيكونون على موعد خلال ليالي 11-12 و12-13 من الشهر الجاري مع الظاهرة التي تعرف باسم (Meteor shower).
 
وأوضح المصدر أن السماء خلال المواعيد المذكورة سلفا سيلاحظ فيها مرور عدد من الشهب المنطلقة من نقطة واحدة، مضيفا أن عددها قد يتراوح بين 60 و70 شهابا في الساعة.
 
وقال كوك لموقع "سبايس" إن الظاهرة ستتزامن هذا العام مع ظهور القمر الجديد (سيكون هلالا)، مضيفا أن هذا يعني أن المشاهدين سيحظون بأفضل "زخة شهب" لعام 2018.
 
وسيكون بمقدور "المراقبين" كذلك رؤية المريخ (مرئيا) وفينوس وكوب المشتري، خلال الساعات الأولى من يومي 12 و13 أغسطس.
 
ويقول الخبراء إن أفضل منطقة لمشاهدة "العرض" ستكون في نصف الكرة الشمالي وإلى أسفل خطوط العرض الجنوبية. كما ينصحون بضرورة اختيار مكان مظلم ومريح للجلوس، بالإضافة إلى القليل من الصبر.
 
والانهمار النيزيكي هو حدث فلكي يلاحظ فيه عدد من الشهب المنطلقة من نقطة واحدة في السماء ليلا.
 
وهذه الشهب تنشأ عن تيارات من الحطام الكوني تدعى النيازك، التي تدخل الغلاف الجوي للأرض بسرعات عالية جدا وفي مسارات متوازية.
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