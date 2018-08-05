عامل بقالة يرمي بطاقة يانصيب فائزة بـ 75 مليون دولار في سلة مهملات !

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ألقى أحد العمال في متجر تجزئة مغمور في بريطانيا قصاصة ورق في سلة المهملات بعد أن مزقها وأهملها، ليكتشف لاحقاً أن هذه القصاصة ليست سوى 58 مليون جنيه استرليني (75 مليون دولار).

وفي التفاصيل التي نشرتها الصحافة البريطانية، ونقلتها قناة “العربية” السعودية، فإن عجوزاً وزوجته راجعا أحد متاجر التجزئة الصغيرة للاستفسار عن ورقة “اليانصيب” التي بحوزتهما، فما كان من عامل البقالة إلا أن أبلغهما بأنها ليست رابحة، وقام على الفور بتمزيقها إلى قطعتين وإلقائها في سلة المهملات.

لكن الرجل البالغ من العمر 67 عاماً وزوجته استعادا التذكرة ليُفاجآ صباح الخميس بأنها ربحت الجائزة الكبرى والبالغة 58 مليون جنيه استرليني (75 مليون دولار)، وأن العامل الشاب في المتجر كان يُلقي بهذه الثروة المليونية في سلة المهملات.

وحدثت الواقعة في بلدة لورينكيرك، القريبة من مدينة “أبيردين” بمقاطعة اسكتلندا، أما الرجل المتقاعد الذي فاز بهذه الثروة المليونية فيُدعى فريد هيجينز، وزوجته تدعى ليزلي هيجينز، فيما تمكنا من الفوز بهذه الجائزة الكبرى على الرغم من أن التذكرة التي كانت بحوزتهما كانت ممزقة لقطعتين بسبب ما فعله العامل الشاب في أحد المتاجر المحلية.

وقال هيجينز لوسائل الإعلام المحلية: “أعطيت التذكرة إلى العامل الشاب في المتجر فوضعها على الجهاز ليجد بأنها لم تفز، ثم قام بتمزيقها وإلقائها بسلة المهملات”.

وتابع: “قطعها إلى جزئين وألقاها في سلة المهملات، لكنني في تلك اللحظة قلتُ له بأنني أريد الاحتفاظ بها، فقام باستخراجها من سلة المهملات وسلمني إياها، دون أن يدرك أو يتوقع بأنها ستكون البطاقة الفائزة”.

وأضاف: “البطاقة كانت ممزقة إلى جزئين لكن كل الأرقام عليها كانت واضحة تماماً، ولذلك رجعتُ بها إلى المنزل وأجريت اتصالاً هاتفياً للتأكد مما إذا كانت فائزة أم خاسرة، لأتفاجأ بأنها الفائزة بالجائزة الكبرى”.