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الرئيس الفنزويلي ينجو من محاولة إغتيال ويتهم كولومبيا بتدبيرها

5
AUGUST
2018
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 اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كولومبيا بالوقوف وراء "هجوم" استهدفه السبت بطائرات مسيّرة محمّلة بالمتفجرات.

وفي كلمة له بعد وقت قصير على قطع خطابه خلال احتفال عسكري في كراكاس بعد سماع دوي قوي، قال مادورو إن "جسما طائرا انفجر أمامي"، وحمّل مسؤولية ما حدث للرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس.

وأضاف مادورو في كلمته التي نقلها التلفزيون الرسمي "كان هجوما يستهدف قتلي، لقد حاولوا اغتيالي اليوم"، مضيفا "لا أملك أدنى شك ان اسم خوان مانويل سانتوس يقف وراء هذا الهجوم".

وقال مسؤولون في فنزويلا إن طائرات بدون طيار انفجرت أثناء إلقاء الرئيس نيكولاس مادورو خطابا، إلا أن الأخير لم يصب بأذى.

وقطع مادورو خطابا كان يلقيه في حفل عسكري، بعد سماع صوت دوي قوي في المكان.

وقد أفادت وسائل إعلام، بأنه تم إجلاء مادورو لمكان آمن عقب الحادثة.

واعلنت الحكومة الفنزويلية إن الرئيس لم يصب باذى. في وقالت تحدث مصادر إعلامية عن إصابة 7 افراد من حرسه.

وتظهر اللقطات مادورو وهو يصمت فجأة إثر سماع صوت انفجار قبل أن ينظر إلى الأعلى هو وزوجته سيليا فلوريس في حالة من الذعر.

ثم أظهرت اللقطات مئات من الجنود المشاركين في عرض عسكري يفرون من مكان الاحتفال وسط صرخات مذعورة، لكن التلفزيون الرسمي قطع بثه من دون تقديم أي تفسيرات.

ايلاف
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