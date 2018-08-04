مراهقان يقتلان والدتهما بوحشية!

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أقدم شابان في الـ17 من عمرهما، من ولاية نيفادا الأمريكية، على قتل أمهما بوحشية مفرطة أثناء نومها.

ونشرت صحيفة نيويورك بوست أن الأخوين مايكل وداكوتا ليبيغ ضربا والدتهما النائمة في رقبتها أولا، ومن ثم ضربا رأسها بالمطرقة 20 مرة حتى ماتت، لأنها كانت شديدة في تربيتها لهما، وكانت "تمنعهما من الشكوى" بحسب ادعاءات الشابين.

واكتشفت الجريمة بعد أن اشتبه أقارب الأم بشيء ما، لعدم تمكنهم من الاتصال بها عدة أيام، فاتصلوا بالشرطة وطلبوا زيارة منزلها للتحقق من سلامتها.

وعندما وصل أفراد الشرطة إلى المكان حيث تعيش دون ولديها، لم يفتح أحد الباب، لذلك سألوا الجيران الذين قالوا إن ابني جارتهم يتصرفان بشكل مريب في الآونة الأخيرة.

وتمكنت الشرطة في اليوم التالي من العثور على المراهقين في المنزل، حيث اعترفا بكل شيء. كما دل الأخوان الشرطة على المكان الذي دفنا فيه جثة الأم. وتم القبض عليهما في الحال وهما الآن في انتظار المحاكمة.