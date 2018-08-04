"أنا لا أمزح" - ما سبب تهديد رئيس الفلبين بإرسال سفينة حربية إلى شواطئ ليبيا؟

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سبوتنيك-





قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، إنه قد يرسل أحدث فرقاطة في البحرية إلى المنطقة الواقعة قبالة سواحل ليبيا، في مسعى لإنقاذ ثلاثة فلبينيين وكوري جنوبي خطفوا الشهر الماضي من محطة مياه في ليبيا.

وكانت كوريا الجنوبية قد حولت، وفقا لما ذكرته وكالة أنبائها الرسمية (يونهاب)، مسار سفينة تشارك في عمليات لمكافحة القرصنة في خليج عدن للمساعدة في الإفراج عن الأربعة الذين خطفوا قبل نحو شهر.

وقال دوتيرتي إنه قد يفعل نفس الشيء وسيطرح المسألة خلال اجتماع اعتيادي لكبار قادة الجيش والشرطة الأسبوع القادم.

وأضاف في كلمة: “إذا بدأوا يؤذون هؤلاء الفلبينيين فسأرسل فرقاطة إلى هناك…لا أمزح”.