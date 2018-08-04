طفلة تسقط من الطابق الـ17.. وتنجو بأعجوبة

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لم يكن أحد يتوقع أن تنجو هذه الطفلة من الموت المحقق بعدما سقطت من الطابق الـ17 لمبنى سكني، إلا أن المعجزة حدثت ولم تصب الطفلة التي لم تتجاوز العامين من عمرها سوى بجروح طفيفة.



وقع الحادث في مدينة تشانغتشو بمقاطعة جيانغسو الصينية عندما غادرت جدة الطفلة المنزل لشراء البقالة، تاركة حفيدتها تغط في نوم عميق.

وعندما استيقظت الطفلة الصغيرة، بدأت بالبحث عن جدتها في أرجاء المنزل قبل أن تتجه إلى النافذة لترى ما إذا كانت أسفل البناء. واستخدمت كرسياً وطاولة كمبيوتر لتصل إلى النافذة المفتوحة، قبل أن تفقد توازنها وتهوي إلى الأسفل.



وقال شهود عيان للصحافيين إن الطفلة نهضت على قدميها بعد اصطدامها بالأرض، وبدأت بالبكاء وتوجهت إلى بوابة المبنى.



يذكر بأن الحادث وقع أثناء وجود الجدة في المصعد لدى عودتها إلى شقتها، إذ أنها لم تعلم بما حدث حتى دخلت المنزل ولاحظت عدم وجود حفيدتها.

وقد اتصلت على الفور بوالدي الفتاة، اللذين هرعا إلى المنزل ونقلا الطفلة إلى مستشفى تشانغتشو للأطفال لإجراء فحوصات شاملة لها، حيث أصيب الأطباء بالصدمة عندما علموا حقيقة ما حدث لأن الإصابات التي تعرضت لها الطفلة طفيفة ولا تمثل أيّ خطر عليها.



ولم يكشف الفحص الإشعاعي المقطعي عن أيّ تشوهات في الدماغ، في حين أظهر اختبار الأشعة السينية بعض الشقوق الطفيفة على ضلوعها وبعض الكدمات الطفيفة في الكبد. ويعتقد بأن فروع الأشجار، وأرضية حديقة المبنى الرطبة بفعل الأمطار ساهمت في التخفيف من شدة الصدمة، وفق ما نقل موقع “أوديتي سنترال” الإلكتروني.