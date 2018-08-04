الجنس مقابل المعلومات!

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أثارت شابة روسية جرى اعتقالها، أخيراً، في الولايات المتحدة جدلاً واسعاً بعدما اتُهمت باللجوء إلى العلاقات الجنسية لأجل اختراق أوساط سياسية للحزب الجمهوري.

وأعلنت وزارة العدل الأميركية، في تموز الماضي، اعتقال ماريا بوتينا البالغة من العمر 29 عاماً، جراء الاشتباه في كونها عميلة "سرية" لموسكو.

وبحسب ما ذكرت "سي إن إن"، فإن المحامي الأميركي القريب من الجمهوريين، بول إريكسون، من بين الأشخاص الذين أقامت معهم بوتينا علاقة جنسية لأجل الوصول إلى أوساط جمهورية في الولايات المتحدة.

ويعد إريكسون واحدا ممن شملهم تحقيق مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" بشأن التدخل الروسي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأميركية سنة 2016، بسبب علاقات المحامي الشهيرة مع الروس.

ووصلت "العميلة" الروسية إلى الولايات المتحدة سنة 2016 بتأشيرة طالبة وتابعت بالفعل دراستها في الجامعة الأميركية بالعاصمة واشنطن، وظلت معروفة بنشاطها المدافع عن الحق في حمل السلاح.