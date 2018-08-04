وظيفة لأربع ساعات فقط.. «نوتيلا» تطلب موظفين لتذوق الشوكولاتة لكن بشرط واحد

A + A -

عربي بوست - يبدو تناول الشوكولاتة طوال النهار والحصول على راتب مقابل هذا، مثل الحلم. أليس كذلك؟

حسناً، ابتهجوا يا عشاق الشوكولاتة؛ لأن شركة «نوتيلا» تبحث عن متذوقين لمساعدتها على إعداد الشوكولاتة القابلة للدهن الخاصة بها والمشهورة بطعم البندق اللذيذ.

المطلوب من المتذوقين – المعروفين باسم «الحكام الحسيين»- أن يتذوقوا الكاكاو والبندق وغيرهما من المكونات المستخدمة لصنع الحلوى بالجوز أو البندق، ولا يبدو هذا سيئاً على الإطلاق.

يمر المتقدمون كما ذكرت صحيفة Mirror البريطانية، الناجحون بدورة تدريبية لمدة ثلاثة أشهر لمساعدتهم على معرفة المزيد عن الحواس وتحسين مهارات التواصل لتقديم تعليقاتهم على المنتجات، وذلك حسب موقع Get Surrey.

بعد ذلك يعمل المتذوق لمدة أربع ساعات على مدار يومين، ومن ثم يمكنه أن يعمل في وظيفة أخرى.

المشكلة الوحيدة المحتملة هي أن الوظيفة في «ألبا»، وهي مدينة صغيرة في إيطاليا، ومن ثم فإنك مضطر للإقامة بها للحصول على الوظيفة.