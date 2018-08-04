الفريق الخاص بالتحقيق مع ترامب يستجوب "مدام منهاتن"

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ذكرت مصادر مطلعة لـ "سي أن أن" أن الفريق الذي يحقق في صلات دونالد ترامب المزعومة بروسيا، أجرى مقابلة مع كريستين دافيس التي كانت تدير شبكة دعارة، وهي مقربة من أحد مستشاري ترامب.

وحسب المصادر، فإن كريستين دافيس المعروفة إعلامياً بـ "مدام مانهاتن" لإشرافها على شبكة دعارة في نيويورك في وقت سابق، وافقت طوعاً على لقاء الفريق برئاسة المدعي روبرت مولر، الذي يحقق في ما يسمى بـ "التدخل الروسي" في الانتخابات وصلات ترامب المزعومة بروسيا، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وأبدى فريق التحقيق اهتماماً بصلات دافيس بمستشار ترامب روجر ستون، الذي عرفته لمدة طويلة.

وأشارت المصادر إلى أنه من غير المعروف على ماذا ركزت المقابلة بين المحققين وكريستين دافيس، وما هي صلة هذه المقابلة بالتحقيقات التي يتولاها الفريق.

وفي الوقت ذاته، لدى المحققين شكوك باتصالات محتملة حصلت بين روجر ستون ومؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج خلال الحملة الانتخابية لترامب في عام 2016. كما يحققون في مخالفات مالية محتملة لروجر ستون، ويبدون اهتماما حتى بحياته الشخصية، حسب المصادر.

وستون خبير استراتيجي لحملة كريستين دافيس التي ترشحت لرئاسة بلدية نيويورك في عام 2010. وكان برنامجها الانتخابي يضم شرعنة الماريجوانا والدعارة، كما أن أحد مساعدي ستون، أندرو ميلر كان مدير حملة دافيس التي منيت بالفشل.

وفي عام 2016 عملت دافيس مساعدة لروجر ستون لشؤون الإعلام والاتصالات.

ويشار إلى أن كل الجهات المعنية، بما فيها محامي كريستين دافيس ومحامي روجر ستون، رفضت التعليق على المعلومات عن استجواب دافيس من قبل فريق التحقيق برئاسة روبرت مولر.

المصدر: 24