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ريابكوف: واشنطن تظهر عجزها من خلال فرض عقوبات جديدة على روسيا

3
AUGUST
2018
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اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن الولايات المتحدة تظهر عجزها من خلال فرض عقوبات جديدة على روسيا، إذ جميع المحاولات للضغط على موسكو لا جدوى منها.
وقال ريابكوف إنه "حتى السياسيون الأمريكيون الذين يعانون من نوع شديد من كراهية روسيا، بدأوا بالاعتراف بأن أي محاولات للضغط على روسيا لا تعمل. ولكنهم يواصلون جهودهم بإصرار متهور، وبالنتيجة يعرضون عجزهم فقط".
وأضاف أنهم "لن يتمكنوا طبعا من إجبار روسيا على الانحراف عن طريقها وإملاء إرادتهم علينا"، مشيرا إلى أن "العروض السخيفة" التي يقدمها أعضاء الكونغرس الذين يحاولون إثارة إعجاب الناخبين قبيل انتخابات الكونغرس، لا تثير إلا السخرية لدى موسكو.
وقد جاء ذلك تعليقا على فرض الولايات المتحدة عقوبات على كوري شمالي يقيم في روسيا ومصرف تجاري روسي بسبب انتهاكهما المزعوم لنظام العقوبات ضد كوريا الشمالية.
بدورها، قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، إن "تقارير موثوقة تفيد بانتهاك روسيا لقرارات مجلس الأمن الدولي حول موظفي كوريا الشمالية في الخارج، وتثير قلقا شديدا".

المصدر: 24

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