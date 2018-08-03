living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كشف مخابراتي مثير: جاسوسة روسية بقلب السفارة الأميركية

3
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الجمعة، إن الولايات المتحدة اكتشفت وجود جاسوسة روسية داخل سفارتها بموسكو، كانت تتمتع بحرية الوصول إلى معلومات سرية للغاية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر استخباري، لم تكشف اسمه، أو الدولة التي ينتمي إليها، أن الجاسوسة الروسية عملت في مقر السفارة لمدة 10 سنوات، لكن جهاز الخدمة السري الأميركي لم يكتشف ارتباطها بالمخابرات الروسية إلا مؤخرا.

وبدأت القضية عام 2016، حين كان محققو جهاز الخدمة السرية يجرون عملية تدقيق أمنية روتينية لموظفي السفارة وضعت السيدة الروسية في موضع الاشتباه، إذ رُصد إجراؤها لقاءات دورية مع ممثلي وكالة أمنية روسية.

معلومات سرية

وحتى مع اكتشاف الفضيحة، لم يسع الجهاز الاستخباري إلى إجراء تحقيق أو طرد الموظفة فورا، بل طردها بصمت بعد عدة أشهر، متخذا من خطوة تسريح 750 موظفا في السفارة الأميركية غطاءً لذلك، وفقا للمصدر.

وجهاز الخدمة السرية، تابع لوزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة، ويتولى مهام عدة منها تأمين حماية للرئيس الأميركي وحماية مصالح البلاد في الخارج، وله أكثر من 150 مكتبا حول العالم.

وتكتسب قصة هذه الجاسوسة الروسية أهمية، بسبب موقعها في السفارة الذي أتاح لها الاطلاع على معلومات حساسة للغاية مثل متابعة شبكة إنترانت (شبكة اتصال مصغرة تقتصر على أعضاء مجموعة ما، مثل الخارجية الأميركية)، والاطلاع على جدول أعمال الرئيس الأميركي ونائبه، إضافة إلى البريد الإلكتروني الخاص بوزارة الخارجية.

الأطراف تلتزم الصمت

وقالت "الغارديان" إنها علمت باسم الجاسوسة ووظيفتها، لكنها لم تنشرها، مؤكدة أنها حاولت مرارا الاتصال بها دون جدوى.

ورغم فداحة الأمر، إلا أن إدارة جهاز الخدمة السرية لم يجر تحقيقا بشأن الأضرار التي ألحقها وجود الجاسوسة المفترضة بمصالح الولايات المتحدة، طبقا لما نقلت الصحيفة البريطانية عن المصدر الاستخباري.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها لا تعلق على "الادعاءات المتعلقة بشؤون الاستخبارات والموظفين"، مؤكدة "ليس لدينا معلومات بشأن هذا الحادث المزعوم".

وحسب جهاز الخدمة السري، فإن الموظفين الأجانب العاملين في السفارات الأميركية قد يتعرضون لمحاولات تجيند من قبل الاستخبارات الأجنبية.

ولضمان تقليل الخسائر المحتملة بشأن ذلك، فإن مهمة هؤلاء تقتصر على الترجمة التحريرية والشفوية والتوجيه الثقافي والاتصال والدعم الإداري.

لكن ذلك لا يبدو أنه حدث في واقعة الجاسوسة الروسية.

ومن المتوقع أن يحلق الأمر أضرارا بسمعة الوكالة الأمنية الأميركية، إذ يشكل اختراقا كبيرا في مكان تعد مسؤولة عن حمايته.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout