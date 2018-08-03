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بعد "خسوف القرن".. القمر متاح للرؤية في النهار

3
AUGUST
2018
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اعتاد الناس على رؤية القمر ليلا، إلا أن ظاهرة فلكية ستتيح مشاهدته نهارا حتى الرابع من أغسطس، وفق ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.
 
وبحسب الصحيفة فإن القمر سيكون مرئيا لعدة ساعات قبل مغيب الشمس، وستكون الرؤية واضحة إذا كان الجو صحوا ومشمسا، وسيتعذر الأمر في حال وجود غيوم.
 
ويوجد القمر حاليا في مرحلة "الاحديداب"، وحين يصل مرحلة البدر الكامل يمكن للناس أن يروه في غرب السماء لعدة أيام من الشهر.
 
ولا يتمكن البشر عادة من رؤية القمر نهارا بسبب لمعان السماء من جرّاء أشعة الشمس التي تكسبها اللون الأزرق، لكن استخدام التلسكوب يتيح رصد القمر بسهولة قبل مغيب الشمس.
 
ويدور القمر مرة واحدة حول الأرض في كل 29 يوما، وتعتمد الرؤية على الموقع الذي أصبح فيه، ويستطيع عشاق الفلك في بعض الأحيان أن يروه بشكل واضح في النهار.
 
وتابع محبو الفضاء، مؤخرا، ظاهرة القمر الدامي، باهتمام واسع، بعدما وقع المريخ في منطقة تعرف باسم "التقابل" مع الأرض في 27 يوليو الجاري، عندما عبرت الأرض بينه والشمس خلال خسوف القمر، الذي استمر أكثر من 4 ساعات، وكان الأطول من نوعه، وعرف بـ"خسوف القرن".
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