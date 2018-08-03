كاليفورنيا تستنجد بأستراليا ونيوزلندا لإطفاء حرائقها

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توجه رجال إطفاء من أستراليا ونيوزلندا، الجمعة، إلى كاليفورنيا في مهمة لمساعدة فرق الإنقاذ التي تكافح حرائق الغابات المشتعلة هناك.

وأوضحت أجهزة الإطفاء الأسترالية أن الفرقة المكوّنة من نحو 100 رجل إطفاء توجهت إلى الولايات المتحدة، بعد أن زادت شدة الرياح في الجبال الواقعة إلى الشمال من سكرامنتو، حيث تستعر حرائق شديدة ضمن 100 حريق في أنحاء 13 ولاية بغرب البلاد.

ويعد حريق "كار فايز" الذي اندلع قبل 11 يوما الأخطر بينها، وأججته الحقول التي تعاني بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.

وأسفر الحريق عن مقتل 6 أشخاص، وحوّل 1555 مبنى إلى أنقاض، ويحتل المركز السادس بين أكثر حرائق الغابات إلحاقا للدمار المسجلة في كاليفورنيا، وفق ما نقلت رويترز.