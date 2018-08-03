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بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. هذا ما عرضه أحد اكبر المتاجر على السكان

3
AUGUST
2018
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عرض أحد متاجر أكبر سوق للمواد الغذائية في فنلندا، اليوم الخميس، على سكان هلسنكي أن يقضوا الليل في مكان بارد في المتجر.
 
وقال المتجر في منطقة هاج الشمالية في حسابه على "فيسبوك": "الكثير من العملاء يحلمون بقضاء الليل في مخازن المتجر الباردة، سمعناكم، ويوم السبت يمكنكم البقاء معنا في الليل. من فضلكم أحضروا أمتعة النوم ليلا معكم".
 
وذكر المتجر في رسالة أنه يجب على جميع القادمين الوصول إلى المتجر قبل إغلاقه، أي حتى الساعة 22.00. وسيقدم للضيوف العشاء والإفطار، وسوف يتم إطفاء الضوء في المتجر في منتصف الليل.
 
وذكرت تقارير في وقت سابق أنه بسبب الحرارة في فنلندا وعدم وجود مكيفات الهواء في المنازل، فقد لوحظت ظاهرة غير عادية في الفنادق حيث يأتي الضيوف المسنين من المنازل المجاورة لقضاء الليل.
 
وفقا لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية، فإنه في الأيام القادمة سوف تنخفض درجة الحرارة في فنلندا قليلا، ولكن ستبقى عند 20 درجة على الأقل.
 
هذا وتشهد فنلندا وبدءًا من شهر أيار/مايو، طقسا حارا لم يكن معتادًا بالنسبة للبلد. حيث أصبح أيار/ مايو أحر شهر في تاريخ الأرصاد الجوية في فنلندا، وكان عدد الأيام الحارة التي بلغت درجة حرارتها 25 درجة فأكثر 14 يوماً، ووفقاً لمعهد الأرصاد الجوية الفنلندي فإن عدد الأيام الحارة في حزيران/ يونيو، بلغ تسعة أيام، وفي تموز/ يوليو- 27. في نفس الوقت، وغالباً ما تكون الشقق والمنازل في فنلندا غير مجهزة بأنظمة تكييف الهواء.    
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