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الكونغرس يُحضّر لـ"عقوبات من الجحيم" ضدّ روسيا

3
AUGUST
2018
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قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبَيْن الجمهوري والديموقراطي، مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة قاسية على روسيا ولمحاربة الجرائم الالكترونية، وذلك في أحدث مسعى من جانب الكونغرس لمعاقبة موسكو في شأن تدخلها في الانتخابات الأميركية وأنشطتها في سوريا وأوكرانيا.
 
 
وضمّت العقوبات قيوداً مالية على صفقات الدين السيادي الجديدة، ومشروعات الطاقة والنفط، وواردات اليورانيوم، إضافة إلى شخصيّات سياسيّة ورجال أعمال.
 
 
وعبّر مشروع القانون عن دعم قوي لـ"حلف شمال الأطلسي" واشترط موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ أوّلاً على أي إجراءات تهدف الى الانفصال عن الحلف.
 
 
وتفاعلت الأسواق الروسية مع الإجراء الجديد سريعاً، وانخفض الروبل لأقل مستوى في أسبوعين.
 
 
وقال السيناتور الجمهوري لينزي غراهام: "نظام العقوبات الحالي فشل في ردع روسيا عن التدخل في انتخابات التجديد النصفي (المقرّرة في وقت لاحق من العام الحالي)".
 
 
وكان غراهام قد أعلن للصحافيين في وقت سابق، انه يُخطّط لعقوبات "من الجحيم" لمعاقبة روسيا.
 
 
وأقرّ الكونغرس الأميركي في الصيف الماضي، مشروع قانون لفرض عقوبات على روسيا، لكن بعض المشرّعين عبّروا عن غضبهم إزاء ما يرونه عزوفاً عن تنفيذ العقوبات من جانب إدارة ترامب. 
 
 
ولم يُوقعّ الرئيس على مشروع القانون إلّا بعد أن أقرّه الكونغرس وبغالبية ضخمة. وسعت كثير من بنود المشروع المقدم الخميس، إلى تشديد هذا القانون، لكن لم تتّضح بعد ملامح العقوبات الجديدة.
 
 
ويحتاج المشروع لموافقة مجلس الشيوخ والنواب، ثمّ يُوقّعه الرئيس ليُصبح قانوناً.
 
 
 
Reuters
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