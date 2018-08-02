إيفانكا ترامب تعارض أباها

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دافعت ابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته إيفانكا ترامب عن وسائل الإعلام، قائلة إنها تختلف مع رؤية والدها الذي كثيرا ما هاجم الإعلام في بلاده لـ"نشر أخبار مفبركة" عنه وعن سياسته.

وخلال مشاركتها في أعمال مؤتمر نظمه موقع AXIOS الإخباري في واشنطن اليوم الخميس، أشارت إيفانكا إلى تداول عدد من الروايات الكاذبة تماما التي تتعلق بشخصيتها، لكنها عبرت عن عدم موافقتها على أن وسائل الإعلام "عدو للشعب"، العبارة التي استخدمها الرئيس الأمريكي في انتقاداته المتكررة للإعلام الأمريكي، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

وقالت: "لا أشعر بأن وسائل الإعلام عدو للشعب".

وكما وافقت إيفانكا الرأي القائل إن قرار البيت الأبيض فصل المهاجرين غير الشرعيين عن أطفالهم عند عبورهم الحدود بين البلدين كان أحد "النقاط السلبية" لإدارة ترامب. وشددت على معارضتها بشدة فصل العوائل.