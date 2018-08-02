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خرجت من شقتها مذبوحة... وطرقت ابواب الجيران تطلب النجدة !

2
AUGUST
2018
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تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لامرأة مصابة تنزف من رقبتها وتطلب المساعدة من الجيران، ونشرت وسائل اعلام اميركية الفيديو مشيرة الى ان الحادث وقع في مدينة برونكس الأميركية.

وأشار موقع "روسيا اليوم" الى ان ماريا ريوس عملت كجليسة لامرأة مسنة، وكانت تقوم بواجباتها على أكمل وجه. لكن هذا لم يكن يناسب حفيد المسنة الذي كان يهدد ماريا باستمرار بقتلها "لأنها تلمس جدته". واعتقدت ماريا بأن تهديدات الحفيد مجرد كلام لن ينفذه عمليا.

لكن الشاب نفذ تهديده وهجم على ماريا بسكين وطعنها في رقبتها، واستطاعت الخروج من الشقة وطلب المساعدة من الجيران وهي تنزف. وعندما لم يفتح أحد جلست على الأرض تنتظر الموت.

وتظهر مشاهد الفيديو التي وثقتها كاميرات المبنى الداخلية والخارجية تحرك الفتاة "المذبوحة" بين شقق الطابق الذي تسكن فيه المسنة، وتطرق أبواب الجيران طلبا للمساعدة، حتى لبت إحدى الجارات استغاثة الفتاة، واستدعت رجال الشرطة والإسعاف.

كما يظهر الفيديو رجال الإسعاف وهم ينقلون ريوس للمستشفى، وقيم الأطباء حالتها على أنها خطيرة.

وألقت الشرطة لاحقا القبض على الشاب وهو في ثياب النوم الخاصة بجدته، ونقل إلى قسم الشرطة لفحصه والتأكد من سلامته العقلية.

روسيا اليوم
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