مليون يورو لمن يُدلي بمعلومة عن رجل أعمال عربي اختفى في رومانيا

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رفعت أسرة رجل الأعمال الكويتي المختفي في رومانيا محمد البغلي المكافأة المالية لمن يُدلي بأي معلومة عنه تفكّ لغز اختفائه إلى مليون يورو، وفق ما ذكرت صحيفة «الجريدة» الصادرة في الكويت.

وحدّدت الأسرة 30 يوماً لتلقي المعلومة وإعطاء المكافأة. واختفى البغلي في ظروف غامضة في رومانيا قبل 3 سنوات. نجل رجال الأعمال المختفي عقد مؤتمراً صحافياً بحضور سفير بلاده في رومانيا طلال الهاجري في قرية كييا الرومانية بمناسبة مرور 3 سنوات على اختفائه، وحذر كل مَنْ تورط في جريمة اختفائه بأنه سيتم اكتشافه عاجلاً أم آجلاً.

وقال إن الشرطة الرومانية بذلت جهوداً مضنية، لكنها لم تسفر عن أي أثر أو دليل «يمكن أن يقودنا إلى معرفة مصير والدنا»، مضيفاً أن «هذا لم يمنعنا من استمرار مناشدة السلطات الرومانية والطلب من الحكومة الكويتية مواصلة جهودها الدبلوماسية واستثمار علاقات الصداقة الجيدة بين البلدين من أجل التوصل إلى ما يُنهي هذه المأساة الإنسانية». السفير الهاجري قال إن «ملف قضية اختفاء البغلي أحيل للمرة الأولى إلى النائب العام الروماني، ما يعكس اهتماماً جاداً من الحكومة الرومانية بتوسيع دائرة التحقيقات للوصول إلى معلومات جديدة تفك لغز الاختفاء».

نجل رجل الأعمال قال إن رفع قيمة المكافأة المالية لمن يدلي بأي معلومة عن البغلي الى مليون يورو يتم المرة الثالثة منذ اختفائه، حيث كانت قيمة المكافأة الأولى 100 ألف يورو، ثم رفعت الى نصف مليون يورو في الصيف الماضي.