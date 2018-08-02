"الحيوان المقزز" يثير الدهشة والرعب على "فيسبوك"

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تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بقوة مع صورة حيوان نادر مقزز، انتشرت على نطاق واسع مؤخرا بموقع "فيسبوك".

وظن البعض أن الصورة مفبركة، نظرا لكون الحيوان غير مألوف ومرعبا في آن معا، إلا أن "الخفاش ذا الرأس المطرقة" حيوان حقيقي يعيش في دول أفريقيا الاستوائية.

وكان أكثر ما أثار الفزع من صورة الحيوان بني اللون، حجمه الكبير قياسا بالخفافيش المعتادة، وشكل وجهه الذي يشبه مزيجا بين الجرذ والخنزير.

وينتمي الخفاش ذو الرأس المطرقة إلى عائلة الخفافيش الكبيرة، التي يطلق عليها أيضا "الثعالب الطائرة".

ويعد هذا النوع أكبر الخفافيش في أفريقيا، حيث قد يصل طوله إلى نحو 30 سنتيمتر، بينما يقترب طول جناحيه ممدودين من المتر، في حين يبلغ وزنه نحو نصف كيلوغرام.

والغذاء الأساسي لهذا الكائن الليلي هو الفواكه، لا سيما التين والمانغو والموز.