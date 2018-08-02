سؤال مستفز لملكة جمال يفجر موجة غضب

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أثار سؤال وجه لمدونة جمال صربية عن سبب اهتمامها بجمالها وشعرها بينما هي تعاني من سرطان الرحم و"ستموت على أي حال"، غضبا وجدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت المواجهة عندما استخدمت الصربية ديانا ميلوجكوفيتش، التي كانت تتنافس سابقا على لقب ملكة جمال، تطبيق 'Ask me a question' "اسألني سؤالا" على إنستغرام، لإعطاء متابعيها فرصة لمناقشة معركتها مع سرطان الرحم.

لكن ميلوجكوفيتش (31 عاما)، ومتابعيها البالغ عددهم 112 ألفا، أصيبوا بالاشمئزاز عندما سألتها امرأة: "لماذا تهتمي بأن تبدي جميلة، فتصففي شعرك وتضعي المكياج، بينما تعرفي أنك ستموتين؟".

وصدم السؤال ميلوكوفيتش، التي اختارت أن تتجاهل المرأة، لكنها أعربت عن أملها في أن يكون "المزاح" هو الغرض من السؤال.

وقالت: "هل هذا يعني أنني إذا كنت سأموت، يجب ألا أصفف شعري؟ لا أعرف كيف أجيب على أسئلة كهذه. لذا سأعتبره مزحة".

لكن العديد من أتباع ميلوجكوفيتش على إنستغرام، وصديقها السابق ستيفان كاريك، لا يعتقدون أن السؤال كان مزحة، وانهالوا بتعليقات دعما للشابة المصابة بالسرطان.

ورد كاريك، الذي دعم ميلوجكوفيتش خلال معركتها الطويلة مع السرطان، بقوله: "لماذا إذا نتنفس بينما نعرف أننا سنموت على أي حال؟".