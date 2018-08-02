إغلاق برج إيفل في باريس.. والسبب؟

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أضرب العاملون في برج إيفل في نزاع بسبب الطوابير الطويلة في المزار السياحي الشهير بالعاصمة الفرنسية باريس الأمر الذي أدى لإغلاق البرج خلال موسم الذروة السياحي في الصيف.

ووصلت المحادثات بين الكونفدرالية العامة للعمل وإدارة البرج بشأن نظام دخول جديد، يقول العمال إنه مسؤول عن طوابير زوار "مرعبة"، إلى طريق مسدود وأغلق البرج.

وقال مسؤولون نقابيون إن النظام الجديد، الذي بدأ اعتبارا من تموز في تخصيص مصاعد منفصلة لأنواع مختلفة من حاملي التذاكر، مرهق للعمال الذين يضطرون للتعامل مع السياح المحبطين.

وقالت إدارة الموقع إن أشهر الصيف دائما ما تكون مزدحمة.