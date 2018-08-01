فقد اكتشفت البريطانية جنيفر آشوود أنها حامل في توأم عبر رحميها، وهي حالة لا تحدث إلا مرة بين 500 مليون سيدة، حسبما أوردت صحيفة "ديلي ميل".

وعلى مستوى العالم، لا يزيد عدد من عرف لديهن هذه الحالة عن عشرات، بينما لا يتجاوزن في بريطانيا بضع حالات.

ومعظم النساء الحوامل اللواتي لديهن حالة السيدة آشوود، والمعروفة باسم الرحم ثنائي القرن، يحملن رضيعا في جانب واحد فقط.

واكتشفت السيدة آشوود وزوجها أندرو الذي عمل رجل إطفاء، في الحمل الأخير من خلال التصوير بالموجات الصوتية أن لديها طفل في كل رحم على حدة.

ولا تتسبب هذه الحالة في مشاكل إضافية للحامل، لكن احتمالية الولادة المبكرة أو الإجهاض تكون مرتفعة قليلا.

وأنجبت آشوود بعد 34 أسبوعا من الحمل، ابنها بيران وابنتها بوبي عبر ولادة قيصرية.

وعاد التوأم إلى المنزل بعد أسبوعين من خضوعهما لعلاج لليرقان المصاحب عادة للولادة.

وقالت آشوود: "لدي رحمان وهو أمر نادر في حد ذاته، لكن أن يكون لدي بويضة في كل رحم تخصب في ذات الوقت وفي نفس مكانهما.. إنه شيء من الإعجاز"

وأضافت:" قد تعتقد أنك تعرف جسمك جيدا.. لكنه يفاجئك".