ترامب يشعل حربا ضريبية جديدة مع الصين

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ذكر مصدر مطلع أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتزم فرض رسوم نسبتها 25 في المئة على واردات صينية تبلغ قيمتها 200 مليار دولار بعد أن حددتها في بادئ الأمر بعشرة في المئة.

وكانت إدارة ترامب أعلنت في العاشر من يوليو تموز أنها ستسعى لفرض نسبة العشرة في المئة على واردات صينية كثيرة تتراوح من المنتجات الغذائية والأثاث إلى الكيماويات والحديد والألمونيوم.

ومن شأن زيادة النسبة إلى 25 في المئة أن يصعد خلافا بشأن التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال المصدر إن الإدارة قد تعلن عن زيادة نسبة الرسوم قريبا وربما اليوم الأربعاء.

وفرضت الحكومة الأمريكية في مطلع يوليو تموز رسوما نسبتها 25في المئة على واردات صينية قيمتها 34 مليار دولار. وردت بكين بفرض رسوم مساوية على صادرات أميركية للصين بالقيمة نفسها.