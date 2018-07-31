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تناقل متابعون لمواقع التواصل مقطع فيديو نشرته عروس للحظة معرفتها أن عريسها لن يحضر حفل زفافهما.

فقد ذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أن العروس التايلاندية مانو نيمنوال، عرفت خلال بث مباشر لحفل زفافها أن العريس فاكين جونجيرم لن يحضر.

وظهرت العروس في الفيديو وهي تعيش حالة من الصدمة والإحراج. إلا أنها استجمعت قواها وأعلنت الخبر بنفسها أمام عدد كبير من المدعوين والأصدقاء.

كما توجهت بالشكر إلى هؤلاء لحضورهم. واللافت أن الفيديو حقق عدداً كبيراً جداً من المشاهدات تخطى الـ5 ملايين مشاهدة حول العالم.