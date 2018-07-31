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الاستخبارات الأميركية: بيونغ يانغ تصنع صواريخ عابرة للقارات

31
JULY
2018
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ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن بيونغ يانغ تصنع فيما يبدو صاروخا أو اثنين جديدين من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تعمل بالوقود السائل في مصنع أنتج أول مجموعة من الصواريخ الكورية الشمالية القادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة.
 
وقالت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين مطلعين على الشؤون المخابراتية لم تسمهم، إن وكالات المخابرات الأميركية ترى علامات على الإنشاء في منشأة أبحاث كبيرة في سانومدونغ على أطراف بيونغ يانغ.
 
وهذه النتائج هي أحدث إشارة على استمرار النشاط في منشآت كوريا الشمالية النووية والصاروخية على الرغم من محادثات نزع السلاح التي أجرتها بيونغيانغ في الآونة الأخيرة مع واشنطن وقمة حديثة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
 
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أبلغ لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي بأن كوريا الشمالية تواصل إنتاج الوقود الخاص بالقنابل النووية على الرغم من تعهدها بنزع السلاح النووي. لكنه شدد على أن إدارة ترامب لا تزال تسعى لإحراز تقدم في المحادثات مع بيونغيانغ.
 
وقال ترامب في تغريدة على تويتر بعد قمته التاريخية مع كيم في سنغافورة الشهر الماضي "يمكن للجميع أن يشعروا الآن بقدر أكبر من الأمان مقارنة بما كان عليه الحال في اليوم الذي توليت فيه المنصب. لم يعد هناك تهديد نووي من كوريا الشمالية".
 
وتعهد كيم في بيان خلال القمة بالعمل على نزع الأسلحة النووية، لكن بلاده لم تقدم تفاصيل بشأن كيفية تحقيق ذلك.
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