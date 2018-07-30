غيمة طائرات تجتاح السماء.. أكثر أجواء العالم ازدحاما

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الآن وأثناء الانتهاء من كتابة هذا الموضوع، ارتفع عدد الطائرات في مختلف أجواء العالم إلى 12152 طائرة، بيد أن بعض تلك الأجواء أكثر ازدحاما بكثير من غيرها، وفقا لموقع "فلايت رادار 24"، الذي يتعقب حركة كل طائرة تجارية في سمائنا.

وبالنظر إلى خارطة العالم والطائرات في السماء، يلاحظ أن هناك مناطق أكثر ازدحاما من غيرها، لكن أيها أكثر ازدحاما؟

وبحسب التقارير، فإن سماء غربي أوروبا هي المنطقة الأكثر ازدحاما في العالم، وتمتد هذه المنطقة من جنوب إنجلترا إلى ألمانيا مرورا بهولندا وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وتليها أجواء الولايات المتحدة والصين والخليج العربي.

وتعد مطارات العاصمة البريطانية لندن الأكثر حركة في العالم أجمع، إذ بلغ عدد المسافرين من وإلى مطارات لندن الستة (هيثرو، غاتويك، ستانستد، لوتون، لندن سيتي، ساوث إند) حوالي 171 مليون مسافر، بحسب صحيفة التليغراف البريطانية.

كذلك يوجد 6 مطارات في نيويورك، تعاملت كلها مع ما يصل إلى 136 مليون مسافر عام 2017، وبالنظر إلى وجود مطارات أخرى قريبة نسبيا، مثل مطار فيلادلفيا ومطار رونالد ريغان بواشنطن ومطار واشنطن دولس، فإن المنطقة تعتبر من أكثر المناطق ازدحاما بحركة الطائرات، حيث تتعامل المطارات التسعة في المنطقة مع أكثر من 200 مليون مسافر.

وفي الولايات المتحدة أيضا، تعد منطقة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا من أكثر مناطق العالم ازدحا بحركة الطائرات، حيث تتعامل مطارات المدينة الخمسة مع أكثر من 102 مليون مسافر سنويا، منهم 75 مليون من وإلى مطار لوس أنجلوس وحده.

وفي جنوب كاليفورنيا توجد منطقة مزدحمة أخرى بحركة الطائرات، حيث توجد مطارات سان فرانسيسكو وأوكلاند وسان خوسيه وتتعامل هذه المطارات الثلاثة مع أكثر من 81 مليون مسافر سنويا.

وعلى جنوب الساحل الشرقي، للولايات المتحدة، أي فلوريدا، يحتل مطار ميامي المركز العاشر بين أكثر المطارات الأميركية حركة.

وتتعامل مطارات شيكاغو الثلاثة مع قرابة 101 مليون مسافر سنويا.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تضم أكبر عدد من المطارات في العالم، إذ يوجد فيها حوالي 14700 مطار.

وفي الخليج العربي، يعتبر مطار دبي أكبر مركز للسفر والنقل الجوي في المنطقة، ويتعامل مع أكثر من 88 مليون مسافر سنويا، الأمر الذي يجعله أكثر المطارات حركة في العالم.

أما في اليابان، فتتعامل مطارات طوكيو الثلاث (هانيدا وناريتا وتشوفو) مع أكثر من 126 مليون مسافر سنويا.

وتعتبر أجواء الصين من بين الأكثر حركة في العالم، حيث يتعامل مطار شنغهاي مع 106 ملايين مسافر، ومطار بكين مع 102 مليون مسافر، ومطار هونغ كونغ مع 73 مليون مسافر، وغوانغجو مع 60 مليون مسافر.