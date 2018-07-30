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أسر ركاب الطائرة الماليزية المفقودة: لا جديد في تقرير عن التحقيق

30
JULY
2018
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كوالالمبور (رويترز) - قالت أسر ركاب طائرة إم.إتش 370 المفقودة التابعة لشركة الخطوط الجوية الماليزية يوم الاثنين إن تقريرا مقدما لهم عن التحقيق بشأن الواقعة لم يتضمن جديدا حول لغز اختفاء الطائرة عام 2014.
 
رجل ينظر إلى لوحة رسائل لركاب رحلة طائرة إم.إتش 370 المفقودة التابعة لشركة الخطوط الجوية الماليزية في كوالالمبور يوم الثالث من مارس آذار 2018. تصوير: لاي سينج سين - رويترز.
لكن الأسر قالت للصحفيين بعد اجتماع للإعلان عن التقرير إنه سلط الضوء على ارتكاب أخطاء وعدم الالتزام ببروتوكولات وإرشادات.
 
وحصلت وسائل الإعلام على التقرير الساعة 0630 بتوقيت جرينتش.
وقالت المحامية جريس ناثان التي كانت والدتها آن ديزي على متن الطائرة ”نأمل ألا تتكرر هذه الأخطاء وأن توضع إجراءات للحيلولة دون تكرارها في المستقبل“.
 
وكانت طائرة الرحلة إم.إتش 370 تقل 239 شخصا واختفت وهي في طريقها من كوالالمبور إلى بكين في الثامن من مارس آذار عام 2014 في واحدة من أكثر حوادث الطيران غموضا في العالم.
 
ويأتي التقرير بعد شهرين من إنهاء ماليزيا عملية بحث تحت الماء عن الطائرة كانت تجري بتمويل خاص.
Reuters
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