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انتحار نجم مصارعة المحترفين داخل أحد السجون الأمريكية

30
JULY
2018
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أعلن مكتب تحقيقات ولاية تينيسي الأمريكية، اليوم الاثنين، وفاة نجم مصارعة المحترفين السابق بريان كريستوفر لولر، وذلك بعد أن انتحر شنقا داخل محبسه في سجن هاردمان.
 
وذكر موقع cbssports أن كيفين لولر، شقيق بريان أكد نبأ انتحار شقيقه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في منشور قال فيه "هناك الكثير من القصص والشائعات حول وفاة أخي، لكن الخبر تأكد رسميًا منذ نحو ثلاثين دقيقة، أنا أحبك وسأفتقدك، إنه يوم حزين للغاية، لا يمكن للكلمات أن تصفه".
 
وجاء انتحار لولر بعد أسبوعين من  اعتقاله بتهمة قيادة السيارة في حالة سكر، كما أن اعتقالة جاء عقب مطاردة رجال الشرطة له.
 
يذكر أن لولر سار على خطى والده، والذي يعد أحد أساطير مصارعة المحترفين الأمريكية، والذي كان عضوا في رابطة مصارعة الولايات المتحدة الأمريكية، ومقرها منطقة ممفيس، التي حقق فيها لولر الأب مكانة تاريخية في نفوس الجماهير.
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