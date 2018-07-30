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بعد خسوف القمر.. هذا ما سيحدث خلال أيام

30
JULY
2018
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أبهر خسوف القمر الدامي الذي شهده العالم مساء الجمعة، سكان الأرض من أدناها إلى أقصاها، لكن من فاتهم الحدث المهم على موعد مع مجموعة من حالات الخسوف والكسوف خلال الأشهر المقبلة.
 
فالأرض على موعد مع كسوف جزئي للشمس في شمالي روسيا وشمالي أوروبا والأجزاء الشمالية من أميركا الشمالية في 11 أب المقبل، أي بعد 14 يوما على حادثة "الخسوف الدامي".
 
وفي السادس من كانون الثاني عام 2019، سيغطي كسوف جديد للشمس مناطق في شرقي روسيا والمحيط الهادي وولاية ألاسكا.
 
وفي العشرين والحادي والعشرين من كانون الثاني سيحدث خسوف كلي للقمر في أميركا الشمالية والجنوبية وأجزاء من غربي إفريقيا وأوروبا، لمدة ساعة ودقيقتين.
 
وفي الثاني من تموز المقبل، سنكون على موعد مع كسوف كلي للشمس، وسيظهر جليا في تشيلي والأرجنتين وبعض أجزاء المحيط الهادي.
 
وفي يومي 16 و17 تموز سيحدث خسوف جزئي للقمر يمكن مشاهدته في بعض أجزاء المنطقة العربية، إضافة إلى أجزاء من أوروبا وأفريقيا وآسيا لساعتين و53 دقيقة.
 
واستطاع سكان الشرق الأوسط ومناطق عديدة في العالم من رؤية أكبر خسوف كلي للقمر في القرن الحادي والعشرين، مساء الجمعة، حيث شخصت أبصار الآلاف نحو السماء لرؤية القمر الذي أعتم ثم تحول لونه إلى البرتقالي والبني والقرمزي لدى توغله في ظل الأرض.
 
وبالإضافة إلى الخسوف الكلي للقمر، شهدت السماء ظهورا نادرا لبعض كواكب المجموعة الشمسية التي أمكن رؤية بعضها بالعين المجردة.
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