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قطاع الطرق يحتلون 30 ولاية في نيجيريا

30
JULY
2018
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أعلنت نيجيريا عن حالة استنفار قصوى بمشاركة عدة قطاعات عسكرية على رأسها الجيش، لمواجهة ظاهرة قطاع الطرق التي انتشرت عبر البلاد.
 
وقال الرئيس النيجيري محمد بخاري الأحد إنه سينشر قوات جوية و1000 فرد أمن لمواجهة مشكلة قطاع الطرق في شمال غرب البلاد. حسب ما نقلت رويترز.
 
ويؤكد هذا الإجراء مدى التدهور الأمني في أنحاء نيجيريا حيث يتفاقم ضعف قوات الشرطة لا سيما خارج المناطق الحضرية.
 
وجرى نشر الجيش فيما يزيد على 30 من إجمالي 36 ولاية في البلاد.
 
وقال بيان من الرئاسة "الحكومة الاتحادية جمعت قوة عسكرية قوامها 1000 جندي... من الجيش والقوات الجوية والشرطة والدفاع المدني، لشن هجمات شرسة على قطاع الطرق الذين يرهبون (قاطني) قرى وبلدات ولاية زمفرا".
 
ويلجأ بخاري عادة إلى سلاح الجو في إجراءات التأمين رغم انتقاد جماعات حقوق الإنسان لذلك.
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