living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

توفي أحدهما فانتحر الآخر ليلحق به... روميو وجولييت العصر البرونزي

29
JULY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

 

اكتشف علماء الآثار في كازاخستان حبيبين مدفونين بجانب بعضهما البعض، في عربة خيل ترجع إلى العصر البرونزي. وبحسب صحيفة Mirror البريطانية، شُبه الزوجان بـ"روميو وجولييت"، بعد أن وُجد رفاتهما مدفوناً بجانب رفات حصانين كانا يقودانهما بعربة إلى الحياة الآخرة. عُثر على هذا القبر المذهل الذي يبلغ عمره 5 آلاف سنة في إقليم قراغندي في كازاخستان.

ويقول الخبراء إن الزوجين ربما كانا على قيد الحياة معاً، أي أن أحدهما ربما قد قتل نفسه، أو قُتل كي يُدفن مع الآخر.


واكتشف علماء الآثار بجانبهما آثار عربة فخمة يجرها حصانان، ترجع إلى العصر البرونزي، وقد تمت التضحية بالحصانين من أجل أن يدفنا معهما. ويُعتقد أن هذا القبر الذي يبدو على هيئة عربة خيل، كانت تحتوي على رفات الزوجين، وصُممت لتعبر بهما إلى الحياة الآخرة. وقد تعرض القبر للنهب في مرحلة ما من تاريخه، إلا أن عظام الزوجين بقيت كما هي، ويعتقد الخبراء أن عظام الذكر قد ترجع إلى "سائق العربة".


وقال الدكتور إيغور كوكوشكين، أحد أبرز علماء الآثار والحفريات، إن الحبيبين المنكوبين ربما كانا قد رتَّبا موتهما معاً، أو ربما ماتا في نفس الوقت عن طريق الصدفة، واختيرا ليكونا حبيبين في الآخرة. وأردف قائلاً إن "دفن شخصين معاً ليس أمراً نادراً في منطقتنا، لكن السؤال المهم يتمحور حول كيفية التحاق الشخص الثاني بالمتوفَّى، الأمر الذي لا يزال مجهولاً بالكامل". وتساءل: "مَن الذي قُتل كي يلحق بنصفه الآخر، المرأة أم الرجل؟ وهل كان الحبيبان زوجاً وزوجة؟ أم كانا رجلاً وامرأة ليس لأي منهما علاقة بالآخر، لكنهما ماتا في الوقت نفسه؟" وأضاف قائلاً: "تُظهر دراستنا الأولية للهياكل العظمية عدم تعرّض هؤلاء الأشخاص لأي ضرر، لكن البحث بشيء من التفصيل قد يساعدنا على معرفة سبب وفاتهما".


كما دُفن مع الزوجين بعض الكنوز الرائعة، كان من بينها كنانة أسهم، وخنجر، ومجوهرات مصنوعة من أحجار شبه كريمة. وقال فيكتور نوفوزينوف، عالم الآثار من جامعة ولاية قراغندي، يتضح من وضعية الحصانين أنهما قد قُتلا، ثم تم وضعهما في القبر بصورة مُتعمّدة، كي يبدو الأمر على أنها عربة تجرها الخيول. وقد دُفن الحصانان وظهراهما متجاورين، ووجهاهما إلى الجهة الأخرى، في محاكاة لوضع الخيول أثناء جرها للعربة. بينما يستلقي الحبيبان بجانب بعضهما البعض في عربة مُلئت بالكنوز.


دُفن الرجل ومعه كنانة أسهم، وخنجر معدني، أما آخر ثوب ارتدته المرأة، فزُين بسوارين صُنعا من الأحجار شبه الكريمة. اكتشف علماء الآثار أيضاً وجود رأس سهم حجري، وقلادة مطلية بالذهب، إلى جانب آنية خزفية.

Financial Mirror
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout