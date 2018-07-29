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نشرت الشابة جيسيكا بينيت، 24 عاماً، من نوتنغهامشير الإنكليزية، الأسبوع الماضي فيديو صادم لها بعد لجوئها إلى طبيب تجميل وحقنها بالـ"فيلر" في شفتيها.

الفيديو يظهر قيحاً يتسرّب من شفتي جيسيكا نتيجة حقنها بـ"فيلر" فاسد، وقد نشرت الفيديو بهدف تحذير النساء من مخاطر "علاجات" التجميل الرديئة.

وقالت جيسيكا إنّ شفتيها انتفخت إلى حدّ الانفجار، "بدوت كالبطة وشعرت بألم كبير".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنّ طبيباً شهيراً يُدعى تيجيون إيشو علم بما حصل مع جيسيكا بعدما نشرت الفيديو وعرض عليها المساعدة، وأصلح شفتيها بعد إزالة الالتهاب.

وقالت جيسيكا متوجهة إلى النساء اللواتي يحقنّ شفاههن: "أنا لا أطلب منكن التوقف، بل عليكن أن تحذرن وتعرفن إلى أين تلجأن".